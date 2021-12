Toro e il tabù trasferta: «Stanchi e poco lucidi»

Le brutte notizie che arrivano dopo Cagliari non sono solo legate al risultato e alla prestazione, in netto calo rispetto alle ultime uscite, ma anche per quel che riguarda l’infermeria. Tommaso Pobega, infatti, è rientrato acciaccato dalla Sardegna: la sostituzione all’intervallo non era dovuta soltanto al cartellino giallo rimediato durante i primi 45 minuti, ma il calciatore ex Milan aveva anche avvertito una piccola fitta muscolare. L’area messa sotto sforzo è quella dell’adduttore, il centrocampista verrà valutato in vista dell’impegno interno di domenica contro il Bologna nella sfida all’ora di pranzo del prossimo turno. Per tutta la settimana resterà sotto la lente d’ingrandimento dei dottori, che intanto stanno provando a restituire Rolando Mandragora a Ivan Juric. Il regista sta decisamente meglio dopo l’infortunio al ginocchio e in questi giorni di lavori al Filadelfia proverà ad aumentare i carichi per tornare tra i convocati: manca dallo scorso 17 ottobre, quando si fermò al Diego Armando Maradona di Napoli. Intanto, nel quartier generale granata ci si interroga sui motivi che hanno portato Bremer e compagni a deludere contro l’ex Walter Mazzarri. «Abbiamo fatto molto meno bene del solito, ho visto alcuni ragazzi affaticati che non riuscivano a sviluppare il gioco» la prima analisi di Juric sul punticino portato a casa dalla Sardegna. «Eravamo stanchi e meno lucidi, anche se nel finale abbiamo creato tre palle gol molto nitide» ha ancora aggiunto l’allenatore croato. E, in effetti, le occasioni sono state tutte per i subentrati: Praet ha calciato a lato con il sinistro, Baselli non è riuscito a centrare la porta su suggerimento del belga, Zaza si è divorato il gol del 2-1 con un colpo di testa impreciso. Buona parte del rammarico dei granata è in questi tre momenti della sfida, ma ciò che conta è rappresentato dai numeri in trasferta della squadra. Conquistati appena cinque punti sui diciotto a disposizione, quartultimo rendimento esterno, appena quattro reti realizzate: Ivan Juric deve cominciare ad analizzare in profondità i motivi per i quali i suoi ragazzi viaggiano così a corrente alternata.

L’aspetto positivo, però, è che domenica si torna allo stadio Olimpico “Grande Torino”: qui il Toro sta costruendo le sue fortune, contro il Bologna e l’ex Sinisa Mihajlovic si cercherà la quinta vittoria in nove sfide.