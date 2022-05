Toro, difesa del futuro: chi al posto di Bremer?

Per due stagioni di fila aveva sfiorato i 70 gol subiti (68 nel 2019/2020, 69 nel 2020/2021), ora il Toro è fermo a 38 anche se con una gara ancora da giocare: la mano di Ivan Juric sulla fase difensiva dei granata si vede eccome, con la squadra che ha saputo ritrovare la solidità di un tempo. Il problema, adesso, è che uno dei principali protagonisti di questo risultato da applausi è destinato ai saluti. Gleison Bremer ha anticipato sui social l’addio, «Ho dato il massimo e posso ancora migliorare» la sintesi del suo messaggio su Instagram, e il tecnico ha già cominciato le prove di futuro con David Zima nel ruolo di centrale. Ora è tutto nelle mani del presidente Urbano Cairo, che attende l’offerta migliore per lasciar partire il suo gioiello: l’obiettivo è superare i 35 milioni di euro di incasso, una plusvalenza monstre rispetto ai sei milioni spesi nel 2018. Il centrale vuole il salto in una big per giocare la Champions League, la sua preferenza va all’Inter anche se rimane in attesa di ascoltare le altre proposte. In queste stagioni in granata è cresciuto esponenzialmente in una difesa a tre, proprio l’assetto difensivo adottato da Simone Inzaghi: ecco spiegato perché il brasiliano darebbe la precedenza ai nerazzurri rispetto a Psg e Bayern Monaco. Da via Arcivescovado, però, preferirebbero una cessione all’estero, se non altro perché c’è una liquidità maggiore. Nodi che verranno risolti nelle prossime settimane, anche se la volontà di entrambe le parti è quella di trovare una soluzione il prima possibile: Bremer per cominciare subito la nuova avventura, il Toro per muoversi concretamente sul sostituto. Non può bastare Zima, anche se gli occhi della dirigenza granata si sono nuovamente rivolti verso la Repubblica Ceca. E, come un anno fa, l’attenzione è andata su Praga, anche se dallo Slavia si è passati allo Sparta. E lì che gioca David Hancko, centrale di quasi un metro e 90 nato nel 1997. La richiesta è di circa cinque milioni di euro, l’ambizione dello slovacco è di tentare il salto in campionati più importanti rispetto a quello ceco: «Ce l’ho in testa, ogni calciatore deve puntare a giocare in competizioni migliori» ha ammesso in una recente intervista. Gli osservatori del Toro hanno già cominciato a visionare i video di Hancko, anche se dalla Repubblica Ceca rimbalzano voci di un interessamento concreto da parte del West Ham.