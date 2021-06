Toro, da Empereur a Gunter: la lista di Juric per la difesa

Via un brasiliano ne entra un altro? La trattativa tra Lyanco e il Bologna continua a essere in una fase di stallo, ma con tutta probabilità si farà al ritorno del ragazzo a inizio luglio in Italia. Al suo posto potrebbe sbarcare in granata un suo connazionale, calciatore che Ivan Juric (a proposito le voci circolate ieri su dissapori tra l’allenatore e la dirigenza granata sono state bollate da entrambe le parti in causa come “fake news”), conosce già. Stiamo parlando di Alan Empereur.

Il 27enne difensore centrale brasiliano è rientrato al Verona dal prestito al Palmeiras, club con cui ha vinto una Coppa Brasiliana e una Coppa Libertadores. Stando a ciò che si apprende, Empereur sarebbe nelle lista dei giocatori graditi a Ivan Juric. Il tecnico granata lo ha infatti allenato proprio all’Hellas Verona . Il contratto del calciatore brasiliano scade tra un anno e questo potrebbe facilitare l’approdo del calciatore 27enne sotto la Mole.

Sempre a proposito di difesa, la dirigenza granata continua a monitorare un altro difensore in rosa agli scaligeri. Questa volta stiamo parlando del 26enne calciatore tedesco Koray Gunter: il neo allenatore del Verona Di Francesco, nella conferenza stampa di presentazione di giovedì scorso, ha infatti aperto a una possibile cessione: «Nessuno è imprescindibile», ha detto l’ex Sassuolo. Gunter è un pallino di Ivan Juric: l’ex di Galatasary e Borussia Dortmund è uno dei nomi caldi che potrebbe andare a rimpiazzare lo svincolato Nkoulou.

Ancora tutto decifrare, infine, quale sarà il futuro del numero uno granata Salvatore Sirigu. Il portiere di riserva della nazionale di Roberto Mancini potrebbe tornare in Sardegna, al Cagliari, se dovesse partire Cragno. Il Toro ha rinnovato in settimana il contratto a Milinkovic Savic ma continua a piacere Mirante, portiere che si libererà dalla Roma a parametro zero.