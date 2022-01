Toro, con il Sassuolo per il record di punti

L’obiettivo è centrare un record che sarebbe storico: in caso di successo contro il Sassuolo, il Toro toccherebbe quota 34 dopo 22 giornate, un traguardo mai raggiunto. I granata non vogliono fermarsi sul più bello. Ivan Juric ha recuperato praticamente tutte le sue pedine dal Covid e ha soltanto due giocatori ancora fuori uso, Kone e Linetty, dunque non proprio delle prime linee. E contro il Sassuolo vuole confermare la tendenza recente, con il suo Toro che ha il quarto miglior rendimento della serie A negli ultimi dieci turni e ha ben 15 punti in più rispetto allo scorso campionato.

Inoltre, i confronti con i neroverdi fanno ben sperare, dal momento che i granata non perdono da undici gare di fila contro la formazione di Reggio Emilia. All’andata arrivò il primo successo esterno, domani al Grande Torino Juric potrebbe infilare la terza vittoria consecutiva: non accade da due anni e mezzo, gli ultimi nove punti di fila vennero collezionati nel settembre 2019. Bremer e compagni, inoltre, vogliono confermarsi tra le mura amiche, dove hanno conquistato 23 punti su 33 totali, soltanto l’Inter ha un rendimento migliore.

Intanto, però, resta l’attesa per le decisioni del Giudice Sportivo per quel che riguarda Atalanta-Torino, la prima sfida del 2022 che non venne disputata nel giorno dell’Epifania a causa dell’impossibilità a partire per i ragazzi di Juric. Negli uffici milanesi si sono presi altro tempo per arrivare a una prima conclusione della vicenda, con i provvedimenti che sono stati ulteriormente rinviati e la decisione verrà presa entro il 31 gennaio.

Se si dovesse optare per la sconfitta per 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per il Toro, da via Arcivescovado partirebbe subito il ricorso e si procederebbe come già accaduto la scorsa stagione per la sfida contro la Lazio, poi recuperata a fine campionato.