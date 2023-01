Toro, ci risiamo: Juric urla, vuole chiarezza sul mercato

Nel post partita di Empoli-Toro, a parlare è stato il viceallenatore, Matteo Paro: «Il primo tempo abbiamo sofferto tanto il gioco dell’Empoli – questa la sua lettura – perché rubavamo pochi palloni e quei pochi che potevamo giocare non gli abbiamo giocati bene. L’Empoli è una squadra preparata, abbiamo sofferto ma poi nel secondo tempo abbiamo aumentato il ritmo, la squadra ha creato parecchie occasioni. Sul 2-0 non era semplice rimanere in partita, devo fare un applauso ai ragazzi perché ci hanno creduto e per come si era messa è un risultato importante». Ma Juric la pensa allo stesso modo, o il suo silenzio rivela una profonda arrabbiatura? «Credo fosse stanco per le emozioni altalenanti della partita» ha detto Paro. In ambito granata, però, circolano altre voci.

Ieri mattina anche ToroNews e altre testate riprendevano il retroscena di una lite di Juric, nella zona degli spogliatoi, addirittura con il ds Davide Vagnati. La memoria dei tifosi va a quel clamoroso video filtrato dal ritiro estivo, dove i due erano praticamente arrivati alle mani (e tra gli insulti che si scambiavano, più di una frase era indirizzata al presidente Cairo…), ma questa volta è tutto molto meno drammatico. Di certo c’è che Juric sembra di nuovo non allineato al cento per cento con le strategie di mercato della società.

Sì, perché è Vagnati che va a cercare i giocatori – e a prenderli, come Ivan Ilic -, ma i cordoni della borsa li tiene Cairo, che come si sa ha la buona regola di guardare i bilanci: dunque, se si spende per far entrare qualcuno, bisogna incassare, a costo di far uscire qualcun altro. E, in questo caso, si tratterebbe di Lukic, sabato non a caso sembrato ai saluti finali: in campo nel secondo tempo, non ha inciso né mostrato una grande voglia di impegnarsi. La testa, probabilmente, è già a Craven Cottage, per quell’offerta di 10 milioni di sterline dal Fulham che il patron sarebbe ben lieto di incassare – anche se la scadenza del contratto, nel 2024, non è così lontana, la paura di perderlo a zero c’è -, soprattutto avendone spesi 16 per Ilic.

Il fatto è che sull’ex Verona Juric aveva puntato per dare maggiore qualità al centrocampo, anche a livello di alternative – decisamente non all’altezza, o non continue, come si è visto sabato – nella convinzione che Lukic debba rimanere, per giocare magari assieme a Ilic e insieme spingere Sanabria, forse l’unico attaccante imprescindibile. Visioni differenti, dunque? L’allenatore ha magari alzato la voce, ma Vagnati oltre ad allargare le braccia che potrebbe fare?