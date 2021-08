Toro, che sofferenza: batte la Cremonese ai rigori e va avanti in Coppa

Un brutto Torino elimina la Cremonese dalla Coppa Italia ai calci di rigore. Nonostante la superiorità numerica, i granata non riescono a violare la porta di un Carnesecchi in serata di grazia e la partita si decide soltanto dagli undici metri.

La condizione fisica del Toro lascia ancora a desiderare e nel primo tempo non arrivano occasioni. Al 40′, poi, la tegola: Belotti lascia il campo per un infortunio alla caviglia, al suo posto entra Rauti. All’intervallo fischi del pubblico, che non ha gradito l’atteggiamento dei granata contro una formazione del torneo cadetto.

Al 62′ la Cremonese resta in dieci uomini per l’espulsione (somma di gialli) di Baez, ma neppure la superiorità numerica riesce a svegliare la compagine piemontese. Le migliori occasioni capitano tutte nel lungo recupero di dieci minuti, ma Carnesecchi è super prima sul tiro a giro di Aina e poi sulla potente conclusione di Mandragora. Niente da fare: si va ai supplementari. Al 114′ fallo di Fiordaliso su Aina: penalty per il Torino. Dagli undici metri si presenta Mandragora, ma Carnesecchi si supera ancora e respinge.

Si va ai rigori. Milinkovic Savic para subito la conclusione di Ciofani, poi sbaglia anche Castagnetti. Toro avanti in Coppa Italia, ma quanta sofferenza.