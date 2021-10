Toro, che peccato: Osimhen fa volare il Napoli all’80’

Un buon Torino perde 1-0 al ‘Maradona’ contro la capolista Napoli, che centra la sua ottava vittoria in campionato in altrettante partite. Decide un gol di Osimhen all’80’.

LA PARTITA

I granata perdono subito capitan Mandragora, che lascia il Maradona in lacrime. Al suo posto Juric manda il campo il giovane Kone, al debutto. Ed è proprio lui, al 25′, ad atterrare Di Lorenzo in area regalando un rigore ai padroni di casa. Ma Milinkovic Savic si oppone a Insigne, che sbaglia così un altro penalty in campionato. Al 29′ si vede il Toro: tiro di Brekalo, Ospina devia in angolo. Sul finire del primo tempo i piemontesi potrebbero colpire in contropiede, ma Sanabria prima e Brekalo poi non riescono a concretizzare.

Al 55′ calcio di punizione dalla sinistra per il Napoli: Mario Rui la mette in mezzo e colpo di testa vincente di Di Lorenzo, ma Sacchi annulla il gol per fuorigioco dopo il check con il Var.

Al 62′ altra occasione per i partenopei: il diagonale di Lozano, entrato al posto di Politano, si stampa sul palo.

Dopo 3′ minuti occasionissima per il Torino: Brekalo penetra in aria e si ritrova faccia a faccia con Ospina che compie un autentico miracolo.

Al 65′ si registra il ritorno in campo di Belotti. Al 69′ ancora una chance per gli ospiti: cross dell’ottimo Singo e tiro alto del solito Brekalo.

All’80’ Napoli avanti: flipper nell’area granata e colpo di testa di Osimhen che fa esplodere il Maradona.