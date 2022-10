Toro, che colpo: Milan battuto 2-1 con Djidji e Miranchuk

Altro colpo grosso del Toro: dopo il successo esterno contro la sorpresa Udinese i granata battono (con lo stesso risultato, 2-1) anche il Milan tornando, dopo una breve crisi di risultati, nella parte alta della classifica.

Juric si affida nuovamente a Pellegri in avanti con Miranchuk e Vlasic a supporto. In difesa Buongiorno, Schuurs e Djidji con Ricci e Lukic a centrocampo, Lazaro e Singo esterni.

Succede tutto in 2′: al 35′ Djidji mette in rete di testa su sviluppi di punizione battuta dalla trequarti da Lazaro; al 37′ raddoppia Miranchuk con un diagonale in area su sponda di Vlasic.

Nella ripresa Messias accorcia le distanze: sulla rete del brasiliano sono vivaci le proteste della panchina granata, che chiedeva un fallo su Buongiorno in anticipo su uscita di Milinkovic-Savic. L’arbitro Abisso assegna comunque la rete e Juric, furioso, verrà espulso per proteste.