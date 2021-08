Toro, che beffa nel recupero: l’Atalanta vince al 93′ con Piccoli (1-2)

Il cuore e la bella prestazione stavolta non mancano, così come il gol firmato manco a dirlo dal Gallo Belotti. Il Toro, però, non riesce a evitare la sconfitta contro un’Atalanta cinica e concreta, niente fronzoli e tutta sostanza. Di Piccoli a un minuto dal termine la rete del definitivo 1-2 che fa partire in salita il campionato granata.

Juric s’affida al 3-4-2-1, con Linetty e Pjaca alle spalle di Sanabria: Belotti parte dalla panchina. Pronto via e l’Atalanta è in vantaggio: è il 6′ quando Muriel porta a spasso i difensori granata sulla destra e lascia partire un sinistro velenoso che sorprende Milinkovic.

La reazione del Toro è apprezzabile soprattutto nella parte finale del primo tempo. Al 34′ Sanabria in percussione impegna Musso, che salva in due tempi. Poi è Pessina a respindere sulla linea un colpo di testa di Bremer, mentre al 43′ ancora Musso dice di no ad Aina.

Nella ripresa i granata insistono e la squadra di Gasperini, che deve fare i conti con tante assenze, arretra il baricentro. Entrano Belotti per Sanabria, Izzo per Bremer e Verdi per Pjaca. E al 34′ proprio il Gallo confeziona il pareggio: destro dal limite, deviazione di Maehle e palla alle spalle di Musso.

I granata sembrano averne di più e insistono: Musso in uscita spericolata stende Belotti lanciato a rete, per l’arbitro Chiffi è solo giallo per il portiere. Poi è un destro a giro di Verdi a far gridare al gol: fuori di un soffio. Nel recupero, però, arriva la beffa. Pasalic riesce a girarsi in area e a servire il neo entrato Piccolo che, tutto solo e da due passi, firma la rete del successo atalantino.