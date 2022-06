Toro-Belotti, è vero addio: «Ora sta valutando altro. E noi guardiamo avanti»

In attesa di uscite pubbliche di Belotti, ora a godersi le vacanze in Sicilia insieme alla famiglia, è arrivata quella di Vagnati. «Starà legittimamente valutando altro: comunque andrà a finire ha scritto pagine importanti, ma il Toro deve guardare avanti» le parole del dt che, di fatto, annunciando il divorzio con il Gallo. Ora la curiosità dei tifosi è legata a quale sarà il destino dell’ormai ex capitano: lui stesso ha smentito il Monza, la Fiorentina non ha ancora assestato il colpo, dall’estero restano in piedi le ipotesi Monaco e Toronto. Più passano i giorni, però, e più Belotti perde credibilità e stima all’interno del mondo granata, con un addio silenzioso che non sta piacendo a nessuno. Intanto, in via Arcivescovado si cercano i tasselli per il futuro, considerando che l’attacco avrà bisogno di un restyling. «Sanabria ha grandi qualità tecniche» ha aggiunto il dt sul paraguayano che è finito nel mirino di qualche spagnola. Verdi (ieri sposo) può tornare alla Salernitana in caso di offerta convincente, Zaza è fuori dal progetto e tratterà la buonuscita per andarsene: i lunghi mesi vissuti in panchina hanno raffreddato le possibili pretendenti, ma il Toro ha la necessità di liberarsi di un pesantissimo ingaggio da quasi due milioni con il suo contratto che scadrà a giugno 2023. Il primo tassello può essere occupato da un giocatore che ha chiuso la stagione con la maglia granata: «Trattiamo con il Monaco per Pellegri, è un ragazzo che si merita il riscatto perché ha dimostrato voglia e qualità» l’annuncio di Vagnati, con l’operazione per il classe 2001 che si può chiudere a cifre inferiori rispetto ai 6.5 milioni. Poi si tornerà a discutere di Joao Pedro e di Dovbyk: «Per il brasiliano abbiamo chiacchierato con il Cagliari ma al momento non ci sono le condizioni, l’ucraino è un profilo molto interessante che stiamo valutando» ha ammesso l’uomo mercato. E non va dimenticato nemmeno Solomon: «Ha le caratteristiche giuste, ma ci sono tante situazioni da risolvere» ha commentato Vagnati sul fantasista che, nell’ultima gara con il suo Israele, ha fatto due gol a Berisha.