Toro, attacco Piatek. Dalla Croazia sicuri: «Contatto con Vlasic»

Krzysztof Piatek e il Toro nuovamente accostati, le voci cominciano a rincorrersi. I granata cercano un bomber per il dopo-Belotti, il polacco è in cerca di squadra: l’incastro è semplice, anche se le cifre non coincidono ancora. La Fiorentina non è intenzionata a riscattarlo perché l’Hertha Berlino non scende rispetto ai 15 milioni di euro richiesti, ma sono cifre altissime anche per il club di via Arcivescovado.

L’ex Genoa può rappresentare un’idea per il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati, anche se bisognerà trattare con la società tedesca. E pure con il giocatore stesso, dal momento che il suo salario attuale si aggira intorno ai tre milioni di euro. Cifre troppo alte per i tetti del club di via Arcivescovado, considerando anche che la strategia della società sarebbe quella di abbassare il monte ingaggi.

Certo è che Piatek fa gola e non poco al Toro: c’è bisogno di un bomber che raccolga l’eredità di Belotti, le immagini del “Pistolero” al primo anno in Italia vissuto tra Genoa e Milan sono ancora negli occhi di tutti. Per il momento non si è ancora entrati nel vivo di una vera e propria trattativa, ma il classe 1995 è uno dei profili tenuti sotto osservazione per un reparto offensivo che, al momento, ha come unica certezza Tonny Sanabria, mentre per Pietro Pellegri va ancora ultimato il riscatto dal Monaco e Simone Zaza è destinato all’addio.

Prima di poter partire all’assalto di Piatek, però, serve incassare il più possibile dalla cessione di Gleison Bremer: con l’Inter è in atto una sorta di braccio di ferro, con il patron granata che non scenderà sotto i 35 milioni richiesti. I nerazzurri offrono qualcosa in meno, il brasiliano spinge per sbarcare a Milano, le parti sono in contatto continuo per cercare di trovare una soluzione vantaggiosa per tutti.

Intanto, il Toro monitora anche altri giocatori per le corsie esterne e per la trequarti: in orbita granata sono entrati Pasquale Mazzocchi e Nikola Vlasic. Il primo è un classe 1995 di proprietà della Salernitana, il secondo milita nel West Ham e compirà 25 anni ad ottobre.