Toro, altro stop: il Cagliari pareggia in rimonta, finisce 1-1

Il Toro non riesce più a vincere: finisce in parità il monday night della 16esima giornata di Serie A, con il Cagliari che ferma sull’1-1 i granata di Juric. Sono solo due i punti racimolati nelle ultime tre partite.

AUTOGOL DI CARBONI, POI JOAO PEDRO

I granata sono passati in vantaggio dopo 31′: deviazione decisiva di Carboni e autogol che porta in vantaggio il Toro. La prima frazione si chiude 1-0. Nella ripresa la rete che fissa il risultato sul pari definitivo: rovesciata capolavoro di Joao Pedro, nulla da fare per Milinkovic-Savic.

GRANATA 13ESIMI

Un punto per parte, quindi, alla Sardegna Arena. Il Toro scivola al 13esimo posto in classifica a 19 punti: +9 sulla zona retrocessione che vede per ora Cagliari e Genoa a pari punti a quota 10.