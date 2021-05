Toro, altri 4 gol presi. Così la B è più vicina: due partite decisive

L’incubo peggiore nella peggiore stagione della gestione Cairo. È lì, pronto a materializzarsi anche se ci sono 270 minuti o poco più da guardare. Cominciano oggi con il Benevento che sa di avere ancora una speranza per non affogare. Poi la trasferta di Roma, con tutte le sue incertezze. E poi l’incrocio con il Benevento che ai tifosi non più giovani potrebbe ricordare il viaggio della speranza a Lecce 32 anni fa.

A La Spezia il Toro formalmente c’è andato, materialmente se n’è accorto nessuno. Sono bastati quindici minuti, i primi, per vedere chiare le differenti motivazioni dei 22 in campo e gli effetti sono gli occhi di tutti, anche al di là dello scarto finale mortificante nelle proporzioni ma non nella sostanza degli effetti.

Con il Milan tante assenze, con lo Spezia teoricamente era la migliore delle formazioni possibili. Difficile dire quale abbia fatto peggio e Nicola infatti non lo fa: «Paghiamo in termini di emotività, abbiamo fatto tanto per arrivare qui e volevamo chiuderla subito. Questo ci ha creato un po’ di problemi in queste due partite. Ma abbiamo ancora due occasioni faremo di tutto per arrivare ad una salvezza che ci stiamo meritando per il percorso fatto».

L’impressione è che il barile a forza di raschiarlo sia una zattera piena di buchi alla deriva. Lui ha fiducia che non sia così: «Non dobbiamo tirare fuori energie nervose in più ma gestirle meglio, siamo troppo contratti a livello emotivo, dobbiamo ritrovare calma e serenità». Un concetto espresso anche da Andrea Belotti, tornato al gol nella giornata che non conta: «Di fondo è una questione mentale, bisogna ritrovare quella grinta e cattiveria che ci aveva caratterizzato in tante partite precedenti dove avevamo fatto ottimi risultati Sappiamo quanto valiamo».

Loro forse sì, gli avversari però non lo stanno capendo. Un punto nelle ultime tre partite (e per questo la rasoiata di Dimarco fa ancora più male), ma soprattutto nessuna idea in mezzo, dietro e pure davanti. Le occasioni, tra Verona, Milan e Spezia, si contano sulle dite di una mano e forse ne avanza pure.

Scricchiola tutto, ma Nicola ha fiducia che da qualche parte possano sputare quei tre punti benedetti. Sempre che oggi il Crotone non faccia regali. Ma Natale è lontanissimo per sperarci.