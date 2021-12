Toro, allarme Covid: positivi un calciatore e membro dello staff

Sembrava scampato pericolo, invece anche il Torino torna a tremare per il Coronavirus: ci sono due casi di positività al Covid nel gruppo squadra. Si tratta di un calciatore e di un membro, «entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l’autorità sanitaria locale» come ha fatto sapere il club di via Arcivescovado, senza svelarne le identità. E nel conteggio bisogna aggiungere anche Simone Verdi, il quale aveva annunciato sui social la sua positività nel giorno di Santo Stefano e ora sta trascorrendo l’isolamento a Bologna, dove si trovava al momento del tampone positivo. Così, la situazione verrà monitorata anche nei prossimi giorni, con test continui al fine di evitare pericolosi focolai come avvenuto in passato.

Al Filadelfia, però, il pallone ha ripreso a correre comunque e i lavori sono subito entrati nel vivo, anche perché il primo appuntamento del nuovo anno è da mettere i brividi. Il Toro è atteso dalla trasferta contro l’Atalanta, i granata saranno di scena al Gewiss Stadium: non sono mai riusciti ad espugnarlo e non tornano da Bergamo con i tre punti dall’aprile del 2015, anche perché la sfida terminata 2-3 dello scorso 2019 si disputò al Tardini di Parma. Tra gli indisponibili continuerà ad esserci Andrea Belotti, il quale ha ripreso le terapie (così come il portiere Etrit Berisha, infortunato) per guarire dal brutto infortunio muscolare, e Ola Aina che è partito per la coppa d’Africa con la sua Nigeria, ma intanto Ivan Juric spera di riavere al top della condizione chi ha chiuso le ultime gare del 2021 con il freno a mano tirato. È stato il caso di Cristian Ansaldi, tornato a disposizione ma soltanto convocato e senza minuti in campo, e Dennis Praet, recuperato a tempi da record per la trasferta contro l’Inter dello scorso 22 dicembre. Per loro si studierà un programma ad hoc per evitare altre ricadute, così come Marko Pjaca cercherà la forma migliore per evitare ricadute durante il girone di ritorno.