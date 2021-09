Toro alla straniera. E’ la terza rosa in A

Sedici paesi rappresentati, venti stranieri: al Fila non si parla più italiano. E, anzi, il Toro è sempre più internazionale, tanto da essere salito sul terzo gradino più alto del podio in tutta la A. Soltanto la Lazio, con 26, e l’Udinese, a quota 23, hanno in rosa più stranieri. Un dato che, negli ultimi anni, ha subito una netta impennata: nel 2019 erano 13, l’anno scorso 14, in questa stagione rappresentano oltre il 65 per cento della rosa. Su dieci difensori gli unici italiani sono Izzo e Buongiorno, nemmeno dei punti fissi per Juric. D’altra parte, le trattative concluse durante l’ultima sessione di mercato sono andate in questa direzione: sette entrate in totale, sei stranieri acquistati. L’unico italiano è Tommaso Pobega, poi la ricca colonia di stranieri. Dal belga Praet ai croati Pjaca e Brekalo, passando per l’albanese Berisha fino ad arrivare a due trasferimenti in qualche modo storico: Zima è il primo calciatore ceco a vestire la maglia del Toro, mentre con Warming i granata sono tornati ad accogliere un danese a distanza di oltre trent’anni dall’ultima volta, quando sotto la Mole sbarcò Berggreen. E anche tra chi è rientrato dai vari prestiti ed è rimasto, eccezion fatta per il lungodegente Edera, sono stranieri, alias Djidji e Aina. Poi c’è la panchina, che non parla più italiano dopo che nel post-Mihajlovic si erano alternati Mazzarri, Longo, Giampaolo e Nicola: dagli anni Sessanta ad oggi, il croato è il quarto straniero dopo l’argentino Santos, allo scozzese Souness e al serbo attualmente al Bologna. Il dato che risale alla prima giornata di campionato, inoltre, ha del clamoroso: eccezion fatta per Mandragora, la formazione che ha iniziato la sfida con l’Atalanta era composta da stranieri per dieci undicesimi. Contro la Fiorentina sono saliti a tre gli italiani. E domenica con la Salernitana? Sanabria è tornato prima dalla nazionale e con tutta probabilità giocherà al posto di Belotti.