Toro ago della bilancia tra scudetto ed Europa

La salvezza è stata conquistata proprio nel momento in cui il calendario presentava un’impennata nell’indice di difficoltà. «Per fortuna che ci siamo già salvati» è uno dei commenti più gettonati sui social da parte dei tifosi granata. E il motivo è molto semplice: nelle ultime otto partite di Belotti e compagni, la squadra sarà chiamata ad affrontare cinque delle prime sette della classifica. Ad eccezione di Inter e Juventus, infatti, tutte le altre big della serie A saranno sulla strada di Ivan Juric da qui alla fine del campionato. E il Toro, inevitabilmente, sarà arbitro delle corse allo scudetto e all’Europa.

TABU’ BIG

Domenica il Milan, una settimana dopo la trasferta a Roma contro la Lazio, poi nel giro di tre giorni Napoli e Atalanta tra l’8 e l’11 maggio (con gli orobici la data resta ancora indicativa), infine il gran finale casalingo contro la Roma: ecco le tappe di quest’ultimo mese e mezzo di stagione. E, vedendo cosa sta accadendo nelle parti della classifica, gli occhi di buona parte d’Italia si pianteranno sul Toro. I rossoneri e i partenopei si stanno giocando lo scudetto con l’Inter, mentre le due romane e l’Atalanta proveranno fino alla fine ad insidiare il quarto posto della Juve e si daranno battaglia per finire almeno in Europa League, ma una finirà inevitabilmente in Conference. Fino ad oggi, però, i granata non hanno mai battuto una big: il calendario è stato completato soltanto con Inter e Juve, con entrambe sono arrivati un pari e una sconfitta. Ma senza più particolari assilli di classifica, Belotti e compagni saranno nelle migliori condizioni mentali per tentare almeno un colpaccio.

RIPRESA AL FILA

Il Filadelfia ha riaperto i cancelli dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore, ora si riparte con vista sulla capolista. Per il Milan tornerà dalla squalifica Pobega, pronto ad affrontare la squadra che ne detiene il cartellino, mentre sembrano ancora lontani dai rispettivi rientri Sanabria e Djidji, i quali anche ieri hanno svolto soltanto terapie. Qualche problema pure per Ricci, fermato da un sovraccarico tibiale che lo ha costretto ad un lavoro differenziato. Infine, si è rivisto al Filadelfia anche Praet: il belga, dopo l’operazione ad Anversa per stabilizzare l’infrazione ossea a livello del quinto metatarso, ha cominciato la lunga riabilitazione insieme allo staff medico granata.