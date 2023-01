Toro, accelerata Ilic: il serbo ha detto “sì”

Sembrava destinata a diventare una nuova telenovela di mercato, in salsa granata, come ce ne sono state tante nel recente passato. E invece. Ieri è arrivata la svolta definitiva con Ivan Ilic che ha detto “sì” al Toro. Nelle prossime ore verranno definiti i dettagli fra le due società, ma il centrocampista serbo – da sempre la prima scelta del suo ex allenatore Ivan Juric – può considerarsi già virtualmente un giocatore granata. Il blitz del presidente Cairo e Vagnati nella notte tra mercoledì e giovedì era servito per mettere la freccia e sorpassare la concorrenza del Marsiglia. Un blitz notturno terminato poco prima delle due di notte per arrivare al “sì” definitivo e alla tanto agognata “fumata bianca”. «Non ho niente da dire» la battuta di Cairo all’uscita dal ristorante dove si era tenuto l’incontro. Un po’ perché in mezzo c’era anche il difensore svedese Hien, dall’altra perché il Marsiglia che rimaneva in agguato per approfittare dell’eventuale difensore situazione di incertezza. Una situazione che per fortuna si è slegata dalla questione Hien che, al contrario di Ilic, non ha ancora deciso se accettare o meno la corte del Toro. E proprio il difensore svedese ha rischiato di fare saltare il banco. Fino a quando ieri sera è arrivato il sì definitivo del centrocampista: «Voglio solo il Toro», ha detto.

Intanto, però, dall’Inghilterra sono piombati su Sasa Lukic, un altro nodo ancora irrisolto del mercato invernale. Le trattative per il rinnovo non sono decollate e il termine del suo contratto rimane a giugno 2024, così il Fulham – società in buoni rapporti col Toro – vuole provare ad approfittarne: il club di Londra ha mosso i primi passi fermandosi al di sotto dei dieci milioni di euro, una cifra ritenuta inferiore dal presidente Cairo. Ma anche il patron granata è consapevole che non potrà tirare troppo sul prezzo, considerando che quest’estate si entrerà nell’ultimo anno di contratto del serbo e si rischia un’altra beffa in stile Belotti. Anche la situazione Lukic è da tenere sotto stretta osservazione, mentre per Eldor Shomurodov si è fatto sotto lo Spezia e l’uzbeko sta riflettendo sulle offerte avute. In ogni caso, oggi parlerà Juric: la conferenza stampa è fissata nel primo pomeriggio, il suo umore dirà tanto (se non tutto) sulle novità che riguardano acquisti e cessioni. Sicuramente sarà soddisfatto di avere Ilic ma di perdere Sasa Lukic?