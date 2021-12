Toro, a tutto Milinkovic: così il gigante serbo ha convinto gli scettici

È l’uomo più schierato da Ivan Juric in questo girone d’andata, e non era di certo scontato l’estate scorsa quando Vanja Milinkovic-Savic venne promosso a portiere titolare. Ora, invece, il serbo si sta prendendo tantissime rivincite: i tempi delle critiche e dello scetticismo sono lontani, adesso sono applausi e cori di approvazione con i tifosi che quasi gli chiederebbero scusa per i dubbi avuti nei suoi confronti. E i risultati parlano per lui, con la quarta miglior difesa del torneo e quattro clean-sheet in 19 giornate di campionato. All’attivo ha già 1830 minuti tra il girone d’andata e i 120 disputati ad agosto scorso in coppa Italia contro la Cremonese, adesso lo attendono altri mesi fondamentali anche in chiave nazionale. Con la Serbia ha conquistato il pass per il Mondiale e ha ricevuto la sua prima convocazione tra i grandi, l’obiettivo è andare in Qatar: di questo passo, con questo rendimento, il sogno può diventare realtà. Intanto ha già realizzato quello che aveva da bambino: «Volevo fare il calciatore» ha raccontato Milinkovic-Savic ai microfoni ufficiali del club di via Arcivescovado. Ma tra le sue passioni c’è anche un altro sport: «Amo molto il basket, il mio campione preferito nel mondo sportivo è Kevin Garnett» svela l’estremo difensore serbo, che ammira molto l’ex cestista statunitense che si è ritirato 2016 dopo aver vinto un campionato NBA con il Boston Celtics e un oro olimpico a Sidney 2000. Poi, per il futuro, i piani sarebbero altri: «In futuro mi piacerebbe diventare un avvocato» le prospettive per il domani del classe 1997. Ama Ibiza e la Spagna, il piatto preferito è la carbonara e va pazzo per il Grande Gatsby. Il ricordo più bello in carriera, intanto, è già legato al Toro: «La mia partita è indimenticabile è la sfida di Coppa Italia contro la Roma» le emozioni affidate ai microfoni di Torino Channel. E quella notte fu davvero magica: era il 20 dicembre 2017, la squadra di Sinisa Mihajlovic espugnò la Capitale con le reti di Lorenzo De Silvestri e Simone Edera. E, soprattutto, grazie all’intervento di Milinkovic-Savic su Edin Dzeko, ipnotizzato dagli undici metri quando mancava un quarto d’ora al triplice fischio. Quest’anno si è ripetuto su Lorenzo Insigne, nel 2022 sogna altre parate importanti. Per portare più in alto il Toro e per volare in Qatar per il Mondiale con la sua Serbia.