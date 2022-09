Toro a San Siro: contro l’Inter senza Juric. Mister Paro: “Possiamo metterli in difficoltà, ma dovremo stare al 100% per tutta la gara”

Niente trasferta a Milano per Ivan Juric: il tecnico del Toro non potrà essere a San Siro, domani (sabato 10 settembre, alle ore 18), per la sfida contro l’Inter. Resterà a Torino per curarsi la polmonite che lo ha colpito prima della gara contro il Lecce di lunedì scorso. Al suo posto, ci sarà il viceallenatore Matteo Paro. “Dobbiamo essere tosti, precisi e non dovremo lasciare spazi” ha detto il sostituto di Juric. Soprattutto “sarebbe un peccato scendere in campo pensando di essere migliori dei nerazzurri solo perché siamo davanti a loro in classifica” ha aggiunto. I granata affronteranno una squadra reduce da un doppio ko: in campionato contro il Milan nel derby e poi in casa, contro il Bayern Monaco, in Champions.

CONTRO L’INTER AL 100% PER TUTTA LA GARA

“Sì, ma hanno grandi giocatori e tanti cambi. E poi: sono abituati a voler vincere e nonostante il momento particolare è sempre difficile affrontare una grande come l’Inter. Proprio per questo motivo dovremo essere perfetti per 95 minuti” ha sottolineato Paro. In ogni caso “abbiamo le nostre armi per metterli in difficoltà, ma dovremo stare al 100% per tutta la gara“.

BALLOTTAGGIO SANABRIA PELLEGRI

Sul campo, per quanto concerne la formazione, schierata col 3-4-2-1: in attacco si profila un ballottaggio tra Sanabria e Pellegri con il primo dato in vantaggio sul secondo: “stanno bene entrambi, li valuteremo, anche perché hanno caratteristiche diverse” dice Paro. “Sanabria ci fa inserire bene ed è un po’ più trequartista, mentre Pellegri è un centravanti di potenza e di profondità”. In ogni caso: “dobbiamo diventare più cinici. Ci stiamo lavorando, serve maggiore cattiveria” conclude Paro.

SINGO E SCHUURS DI NUOVO IN GRUPPO

Per quanto concerne il resto della formazione, Singo ormai sta bene: ha lasciato l’infermeria (come Schuurs) e si è riaggregato al gruppo: domani dovrebbe riprendere il suo posto sulla fascia destra davanti a Milinkovic-Savic. A sinistra ci sarà invece Vojvoda. Al centro è lotta a due per una maglia tra Buongiorno e lo stesso Schuurs. Sui laterali di centrocampo toccherà quasi sicuramente a Rodriguez e Djidji. con Linetty e Ricci schierati in mediana (il turco Ilkhan dovrebbe partire dalla panchina). Sulla trequarti spazio a Vlasic e Radonjic.