Toro a digiuno da 45 giorni, i granata non vincono in A dalla sfida contro il Lecce

Il Toro di Juric non vince in campionato dal 6 settembre – sono passati 45 giorni -, dalla partita con il Lecce: 1-0, grazie al gol di Vlasic. Dopo il ko nel derby e la vittoria subito ritrovata in coppa con il Cittadella, il Toro è chiamato domani – da ieri Sanabria è tornato in gruppo – alla trasferta di Udine.

Numeri e curiosità

Udinese e Torino non pareggiano in Serie A dal 16 settembre 2018 (1-1 con reti di De Paul e Meité): nelle ultime sette sfide di campionato infatti quattro vittorie granata e tre friulane. Nelle ultime 10 sfide di Serie A in Friuli tra queste due squadre regna un perfetto equilibrio: quattro vittorie ciascuna e due pareggi; l’Udinese – vittoriosa nell’ultimo match casalingo contro i granata – non riesce a vincere due gare interne contro il Toro in campionato addirittura dal 2013.

L’Udinese arriva da due pareggi consecutivi contro Atalanta e Lazio: i friulani non impattano in tre gare di fila in A da un anno (quattro nell’ottobre 2021) – la squadra bianconera è inoltre imbattuta da 9 gare e non mantiene l’imbattibilità per 10 gare all’interno dello stesso torneo da marzo 2011, con Guidolin in panchina. Considerando le ultime 7 giornate di campionato, il Toro ha perso ben cinque volte: nessuna formazione conta più sconfitte in Serie A nel periodo (cinque anche Verona e la Samp) – nonostante questo la formazione granata dopo i primi 10 turni di campionato ha lo stesso rendimento della passata stagione (11 punti conquistati).

Gol in coda

Con quello di Vlahovic salgono a sei gol subiti dal Toro negli ultimi 20 minuti di gioco: il 50% del totale incassati dai granata, percentuale record in quella fascia temporale nel campionato in corso. Da quando è approdato in granata (gennaio 2022), il Toro vanta una percentuale di vittorie del 42% e una media punti di 1.7 a gara con Ricci titolare (12 gare) e una percentuale di vittorie del 14% con media punti di 0.6 nelle 14 partite senza di lui dal primo minuto.