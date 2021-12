La delusione per il pareggio interno contro l’Empoli è ancora palpabile. Ora, l’esame Cagliari per il Torino contro l’ex Walter Mazzarri, che ha disperatamente bisogno di punti salvezza.

Ivan Juric non si fida della penultima in classifica. Sì, perché “ha grandissimi giocatori” ricorda il tecnico granata ai microfoni di Torino Channel. Lunedì sera, alla Sardegna Arena, “servirà una grande prestazione. Vogliamo ritrovare quel successo in trasferta che manca da un po’ di tempo”.