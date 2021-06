Toro a caccia di trequartisti… E Cairo si libera di Giampaolo

Le prime richieste di Ivan Juric sono chiare: gli servono trequartisti, pedine fondamentali per il 3-4-2-1 che ha in mente per il nuovo Toro e che ha spesso utilizzato in carriera. E il presidente Cairo, dopo che già l’anno scorso non soddisfò i desideri di Giampaolo, “fissato” con un regista mai arrivato se non a gennaio con Mandragora regalato a Nicola, ora non vuole commettere lo stesso errore. Così, insieme al dt Vagnati, sta sfogliando il lungo dossier di profili ritenuti ideali per la rosa di Juric. In primis si valuterà Verdi, l’acquisto più caro dell’era Cairo con circa 24 milioni di euro che punta a rilanciarsi, e poi di Messias, balzato in vetta alle preferenze. La retrocessione del Crotone può facilitare la trattativa, anche se il brasiliano classe 1991 è finito anche nel mirino di Fiorentina e Genoa. «Abbiamo tantissime richieste per il ragazzo» ammette il ds dei calabresi, Ursino, che punta a scatenare un’asta per arrivare a dieci milioni di euro per il cartellino. Ma si guarda anche al mercato degli svincolati, con due trequartisti perfetti che sono in cerca di squadra: da una parte Vazquez, che si sta liberando dal Siviglia, e dall’altra Ramirez, già vicinissimo a sbarcare sotto la Mole l’estate scorsa e senza più legami con la Sampdoria. Risparmiando sul cartellino, però, bisognerebbe mettere sul piatto una cifra importante per l’ingaggio, che si aggiri sui due milioni, e per questo in via Arcivescovado sono in atto delle riflessioni. Sul taccuino di Vagnati trovano posto anche Barak, esploso a Verona proprio sotto la gestione Juric ma sul quale l’Hellas oppone grande resistenza, e Pereyra, trentenne argentino di proprietà dell’Udinese. Il cast è iniziato, il tecnico spera di avere un jolly offensivo già pronto per il raduno fissato intorno al 6 luglio. Intanto, il Sassuolo ha accelerato per Giampaolo: il tecnico può finire in neroverde, così da liberare Cairo dal pesante ingaggio superiore al milione e mezzo.