Toro, 2ª coop del gol in A dietro l’Udinese: 17 calciatori a segno

Parlare d’Europa è follia, anche perché il Toro non si è ancora nemmeno garantito un posto per la Serie A 2021/2022 dovendo centrare la salvezza, eppure con Davide Nicola si viaggia a ritmi piuttosto alti. Il nuovo tecnico è arrivato per la sfida di Benevento dello scorso 22 gennaio, per l’ultima giornata del girone di andata, e nel ritorno i granata sarebbero nella parte sinistra della classifica: al nono posto, a quota 20 punti, soltanto tre in meno rispetto al Sassuolo settimo. Un’inversione di marcia totale, anche perché il tecnico ereditò da Marco Giampaolo una squadra terzultima con due sole vittorie in 18 gare e in piena crisi sotto ogni punto di vista. Il suo lavoro è da applausi, ma soprattutto è valso una media da 1.4 punti a gara: proprio quello che servirebbe per meritarsi la conferma per la prossima stagione, ma nessuno al momento vuole sbilanciarsi. «Non penso al contratto, ma soltanto alla salvezza del Toro» ripete sempre l’allenatore; «Tutto procede bene e mi piacciono anche le sue idee calcistiche, ma non parliamone adesso» il commento del presidente Urbano Cairo direttamente da Superga. È rimandato a fine anno, che poi vorrebbe dire tra meno di venti giorni: e lo stesso vale per Andrea Belotti, probabilmente il volto più “abbacchiato” di questo Toro. Un’unica rete realizzata, tra l’altro su rigore, nelle ultime 12 presenze e l’uscita rabbiosa alla sostituzione avvenuta contro il Parma. «A me va bene se era arrabbiato perché voleva segnare, i miei giocatori devono essere ambiziosi quando non ottengono ciò che vogliono» diceva Nicola, solleticato sull’argomento durante il post-partita. Anche perché, nel frattempo, può godersi tutti gli altri marcatori: con Mergim Vojvoda, a segno lunedì sera contro il Parma e uomo-partita in una sfida delicatissima, i granata con almeno un gol all’attivo sono diventati 17. Vale a dire una vera e propria cooperativa del gol, soltanto l’Udinese ha lo stesso numero di marcatori. E pensare che quelli del Toro potevano essere 18 se solo una delle due punizioni di Ricardo Rodriguez non fossero state respinte dalla traversa. A proposito di legni: i granata sono la terza squadra più sfortunata con 18 conclusioni respinte dai pali, solo Hellas Verona e Milan ne hanno colpiti di più. Un altro aspetto che conferma come la stagione dei granata, probabilmente, poteva essere completamente diversa.