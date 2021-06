«Torno sul palco per emozionare dopo un Sanremo senza applausi»

Sono uno diverso dall’altro come si addice a ogni vero artista. Ma quando si siedono sulle poltrone estive dell’Off Topic diventano tutti uguali, vestiti solo di una canottiera virtuale che li mette a nudo. E da stasera si ricomincia con l’edizione 2021 di “Cantautori in canottiera” l’appuntamento fatto di musica e “confessioni” che vedrà come primi protagonisti Marianne Mirage, celebre per avere aperto i concerti di Benjamin Clementine, Kiesza, Brunori Sas, Patty Pravo, Andrea Bocelli, e Folcast, il romano Daniele Folcarelli, una delle rivelazioni giovani dello scorso Festival di Sanremo dove, infatti, si è piazzato al terzo posto con il brano “Scopriti”.

Daniele, conosce la location e il progetto? Sembra creata apposta per lei…

«Non ho mai suonato all’Off Topic ma non vedo l’ora si salire stasera sul palco. In effetti il format, ideato da “Cantautori in canottiera”, del salotto musicale in cui si può suonare e ci si può raccontare mi affascina. Inoltre, è molto importante il messaggio che si vuole lanciare dal palco. Off Topic ha pensato a un crowdfunding per sensibilizzare la partecipazione del pubblico alla creazione di eventi culturali. Ci sarà anche Marianne Mirage, che stimo molto quindi sarà una sicuramente una bella serata».

Come si senti a tornare live dopo tanto tempo?

«Sono carico e molto emozionato. Avevo bisogno di questo tour estivo per riprendere il contatto con la musica dal vivo: suonare con gli strumenti, pensare alla scaletta, interagire col pubblico e avere un feedback».

E’ uno di quei cantanti che passerà alla storia per il Sanremo, si spera l’unico, senza pubblico.

«Partecipare a Sanremo sarebbe stata un’esperienza unica, ma questo anno ha fatto sì che fosse tutto speciale. Si è trattato di una situazione mai vissuta prima. Non posso fare paragoni con altri Sanremo perché non sono soddisfatto di come sono andate le cose».

Vorrebbe tornare magari fra gli applausi veri?

«Certo, è un palcoscenico importante, è un’esperienza che rifarei soprattutto col pensiero rivolto a un futuro in cui tornerà tutto alla normalità».

Cosa ha preparato per questa sera?

«Un live dinamico e intenso, spero di emozionare».

Progetti futuri?

«Sarò in giro per tutta l’estate e aprirò il concerto di Max Gazzè al Flowers Festival. Poi, sto lavorando con Tommaso Colliva al mio nuovo disco che uscirà in autunno e il 12 novembre sarò a Spazio 211».