Tornano i roghi alla Gondrand: «Qui respiriamo solo veleni»

Quando il fumo nero si alza al cielo tenere la finestra aperta diventa quasi impossibile. Ne sanno qualcosa le famiglie di via Lauro Rossi e di via Cigna che da qualche settimana sono tornate a convivere con l’incubo degli incendi dell’ex Gondrand. Roghi causati dalle occupazioni, in aumento, di disperati e senzatetto e dalle temperature basse di questo fine inverno. «Ogni due-tre giorni – racconta una signora che sceglie la via dell’anonimato -, arrivano i pompieri a spegnere le fiamme».

Ma cosa succede esattamente nella vecchia fabbrica di Barriera di Milano? Da tempo tossici di lungo corso e sbandati l’hanno eletta a narcosala di fiducia. Complice la presenza di numerosi locali in disuso e quei muri che da fuori non fanno filtrare quasi nulla. Con il freddo delle ultime settimane, inoltre, gli abusivi hanno ripreso ad accendere di pomeriggio e sera fuocherelli per scaldarsi. E spesso capita che la situazione sfugga pericolosamente di mano. Giusto la scorsa settimana è toccato a polizia e vigili del fuoco fare tappa in via Cigna per risolvere l’ennesima patata bollente.

«Ormai il quartiere è esasperato – racconta il capogruppo di Fdi della Circoscrizione 6, Verangela Marino -. Il via vai di soggetti di dubbia provenienza è continuo e preoccupante. Si rischiano anche scippi per pochi euro. E non mancano atti vandalici contro le auto in sosta nell’area». Una situazione destinata a non esaurirsi nel breve periodo. Per la Gondrand, infatti, il tempo dei cantieri sembra ancora lontano rispetto a quanto emerso durante la scorsa amministrazione. E così gli appelli dei comitati e del centro civico sembrano l’ultima carta da giocarsi.