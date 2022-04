Tornano i pittori lungo la Dora: «Ma ci servono più espositori»

L’arte si riappropria del lungo Dora Napoli. Merito del ritorno della manifestazione “Rive Gauche – pittori a Torino”, nata nel 2009 e ferma da due anni causa pandemia. Parteciperanno pittori, scultori, fotografi e artigiani. L’obiettivo è riempire gli spazi esistenti con quadri, sculture di artisti emergenti, fotografie, disegni e artigianato andranno a comporre un sanguigno puzzle di forme e colori per trasformare la Dora Riparia nella Senna subalpina. Le affinità tra il capoluogo piemontese e Parigi, del resto, sono argomento ricorrente nelle guide turistiche dedicate a Torino e fanno leva sull’atmosfera, sulla storia, sulla propensione culturale e sulle preziose presenze fluviali. «Domenica, finalmente, si riparte – racconta Alex Bonsignore, ideatore del progetto -. Per noi è fondamentale riappropriarci degli spazi, mi auguro che la manifestazione – in futuro – possa contare su un numero sempre più alto di partecipanti ed espositori».

Ma non solo. Ci sarà spazio già dai prossimi giorni per il progetto “Sponde sicure”. L’ok definitivo, arrivato in Circoscrizione 7, prevede la firma su un protocollo d’intesa tra il centro civico stesso e i cittadini e commercianti della zona che avranno l’onere e l’onore di prendersi cura del viale alberato compreso tra via Mondovì e la passerella Carpanini. “Rive Gauche” avrà luogo ogni seconda domenica del mese, mentre il progetto “Sponde sicure” rimarrà attivo tutti i giorni della settimana.