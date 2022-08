Torna l’incubo del piromane: due incendi in una sola ora

A Venaria torna l’incubo del piromane. Nella notte di ieri, infatti, due auto sono state date alle fiamme e altri tre mezzi sono rimasti danneggiati a seguito di due differenti incendi. Tutti e due i roghi si sono verificati nella fascia oraria tra le 2 e le 3. Prima in via Amati, nel quartiere Rigola, nel parcheggio adiacente le case residenziali del civico 90. Poi in via Sciesa 30, nel centro cittadino, a poche decine di metri dal comando della polizia locale.

Nel primo caso è andata a fuoco una Range Rover e danneggiata una Fiat Punto, parcheggiata pressoché a fianco. In via Sciesa, invece, è stata distrutta dalle fiamme una Fiat Uno, mentre sono rimasti danneggiati una Polo e uno scooter.

Il doppio rogo ha svegliato i residenti nel cuore della notte. Sui due episodi sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Venaria: a questo ultimi spetterà il compito di ricostruire i fatti e cercare i colpevoli. I militari, già nella mattinata di ieri, hanno preso possesso dei filmati delle telecamere di zona, sia di privati sia quelle pubbliche.

Il precedente incendio che aveva portato alla distruzione di una macchina nella Reale è datato fine ottobre 2021, quando sempre in via Amati, ma all’altezza del civico 12, era andata a fuoco una Skoda Fabia, regolarmente parcheggiata sugli stalli di sosta non a pagamento.