Torna il “Premio Quarto Potere 2021”

L’appuntamento è per le 18.30, nella Sala delle Colonne del Comune di Torino, per la cerimonia di consegna del Premio Quarto Potere 2021, che gode del patrocinio della Città e annovera tra i suoi premiati personalità illustri del nostro territorio. La Fondazione Quarto Potere ha indetto il Premio nell’ambito del proprio impegno per sostenere e diffondere i principi della libera informazione nelle sue diverse articolazioni.

Su indicazione della redazione del quotidiano Torino CronacaQui e della giuria, composta dal senatore Aldo Scarabosio, l’avvocato Edoardo Cagno e dal vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti, Ezio Ercole, verranno assegnati sette riconoscimenti. Vengono premiati Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio; Ilaria Bonacossa, direttrice della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Artissima; Silvio Viale, presidente dell’Associazione Culturale “Torino La Città del Libro” e Salone Internazionale del Libro; Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Patologia e Cura dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.

Premiato anche l’Ippodromo di Vinovo, nell’anniversario del suo 60esimo anno di attività, nella figura del presidente Guido Melzi d’Eril, del direttore Silvano Ferraris e dei top driver Andrea Guzzinati e Santo Mollo. Infine, ricevono il riconoscimento della Fondazione Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino e Piemonte ed Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, Servizio Missionario Giovani. Nel solco di una tradizione che si rinnova con un appuntamento annuale fin dal 2018, i premiati sono stati scelti per essersi distinti, nell’ambito della propria attività, contribuendo a offrire una comunicazione chiara e competente nei confronti degli organi di informazione e del grande pubblico.