Torino, Ztl sospesa fino al 28 gennaio: Lo Russo firma ordinanza

Confermata la sospensione della Ztl fino al 28 gennaio: questa l’ultima ordinanza firmata dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Per i prossimi mesi si potrà quindi continuare ad accedere al centro cittadino con qualsiasi veicolo senza alcun tipo di limitazioni di orario. Ad annunciarlo proprio il primo cittadino: “I dati in nostro possesso sulla qualità dell’aria sono incoraggianti – ha detto -. Naturalmente monitoreremo con il passare del tempo e saremo pronti ad adottare misure nel caso in cui questi dovessero peggiorare”.