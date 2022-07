“Torino vuole Draghi”: il presidio in piazza Palazzo di Città [LE FOTO]

“Torino vuole Draghi”: presidio nel tardo pomeriggio di oggi in piazza Palazzo di Città, di fronte al municipio, in favore della permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi contro “l’irresponsabilità di chi vuole far male all’Italia”.

Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri anche il sindaco Stefano Lo Russo, il fondatore e leader di Torino Bellissima Paolo Damilano, l’Associazione Radicale Adelaide Aglietta, Italia Viva e il capogruppo in Comune della Lista Civica per Torino, Silvio Viale.