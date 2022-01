Torino, pugni e minacce in strada: i carabinieri sventano rissa nel quartiere Vanchiglia

Una discussione animata che minacciava di trasformarsi in rissa è stata sedata, la scorsa notte scorsa, dai carabinieri. E’ accaduto la scorsa notte a Torino, in via Pescatore (angolo lungoPo Cadorna), nel quartiere Vanchiglia, una delle zone della movida cittadina.

L’INTERVENTO DEI CARABINIERI

Secondo le prime informazioni, i militari dell’Arma, una volta sul posto, hanno placato due gruppi di giovani che si stavano scambiando insulti, minacce, spintoni e qualche pugno. Un intervento provvidenziale, quello delle forze dell’ordine, che è riuscito ad evitare che la lite potesse degenerare.

LA PROTESTA DEI RESIDENTI

La scorsa settimana, sempre nel quartiere Vanchiglia, si sono vissuti momenti di forte tensione tra alcuni giovanissimi che si sono affrontati a colpi di bottiglie. Episodi come questo hanno spinto, un mese fa, i residenti a far sentire la loro voce di protesta contro la mala movida, invocando una più massiccia presenza delle forze dell’ordine.