Torino, vittoria contro il Monza: a segno Miranchuk e Sanabria

Vince e convince il Torino all’esordio nella prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Gli uomini di Juric conquistano i primi 3 punti della stagione andando a vincere in trasferta contro il Monza neo-promosso con il risultato di 2 a 1. Sono i brianzoli a gestire con maggiore insistenza il possesso palla, ma i granata sono cinici quanto basta per passare in vantaggio a pochi minuti dall’intervallo con Miranchuk. Nella ripresa il copione non cambia e il Toro infilza i padroni di casa con Sanabria. L’assalto finale dei lombardi produce il gol in pieno recupero di Dany Mota, ma non c’è più tempo: tre punti per il Torino che comincia col piede giusto la nuova stagione.