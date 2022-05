Torino, visite gratuite in piazza Vittorio: lunga coda alla ‘Banca del Cuore’ nonostante la pioggia [VIDEO]

La pioggia non ferma i torinesi. Una lunga coda si è formata, oggi, in piazza Vittorio per l’ultimo giorno del “Truck Tour Banca del Cuore 2022”, nell’ambito della campagna nazionale di Prevenzione Cardiovascolare.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI.

Video di Antonino Di Marco:

Ai cittadini è stata offerta la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito che comprende:

– screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e

screening aritmico;

– stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su

BancomHeart;

– screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola

goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo

HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e

Uricemia;

– stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

– consegna del kit di 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione

per il Tuo cuore;

– rilascio della card BancomHeart attiva.