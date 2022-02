Torino-Venezia 1-2: Brekalo illude, poi la rimonta. Annullato un gol a Belotti al 90′

Il Torino si fa battere in casa dal Venezia nell’anticipo del saturday night valido per la 25a giornata di Serie A. Pronti, via e granata in vantaggio. Singo per Brekalo che dal limite batte Lezzerini, 1-0. Partita in discesa? Tutt’altro. Perché i lagunari hanno bisogno di punti di salvezza e, al 38′, trovano la rete del pareggio con il colpo di testa di Haps su cross di Crnigoj.

A inizio ripresa gli ospiti mettono la freccia proprio con Crnigoj che sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Aramu. Al 71′ si rivede in campo Belotti al posto di Sanabria: al 90′ il Gallo la mette dentro di testa, ma Giua viene richiamato al Var e annulla per fuorigioco. Al 97′ gli ospiti restano in dieci per il rosso a Okereke, ma il Toro non riesce ad acciuffare il pareggio.