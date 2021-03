Torino, venerdì 26 marzo sciopero di autobus e treni: info e orari

Domani, venerdì 26 marzo, è in programma uno sciopero nazionale della durata di 24 ore del settore trasporto pubblico locale che, dunque, riguarda anche Torino. Alla manifestazione, indetta per via della mancata ripresa del confronto per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), scaduto da oltre tre anni, hanno aderito Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna.

Gtt fa sapere che il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

Servizio Urbano-Suburbano, metropolitana, assistenti alla clientele, centri di servizi al cliente: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Servizio Extraurbano, servizio ferroviario (SfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Servizio ferroviario (Sfm1 Rivarolo-Chieri): dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

“Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito” spiega Gtt in una nota.