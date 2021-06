Torino, vendono Rolex falsi al Balon: scatta il sequestro [FOTO]

Rolex falsi in vendita al mercato del Balon, a Torino. A scoprirlo sono stati gli agenti del comando Porta Palazzo della polizia municipale nel corso di un controllo effettuato sabato mattina. In totale 25 i pezzi contraffatti sequestrati, tra cui tre orologi Rolex, uno Emporio Armani, due t-shirt Versace, una borsa Louis Vuitton e un paio di occhiali Dolce&Gabbana.

La merce è stata abbandonato da due ragazzi nordafricani che stavano allestendo un banchetto improvvisato in via Borgo Dora, all’angolo con via San Simone: alla vista dei civich si sono immediatamente dati alla fuga.