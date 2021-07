Vendeva droga nei pressi della Stazione Porta Nuova, così un cittadino gambiano, senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e spaccio: l’uomo è stato notato dal personale Polfer del Settore Operativo mentre vendeva della sostanza stupefacente ad un gruppo di persone nei pressi della Stazione di Torino Porta Nuova. Gli agenti lo hanno fermato per i dovuti controlli che hanno consentito di accertare la vendita di tre ovuli contenenti cocaina. Il giovane, con numerosi precedenti di Polizia per droga, è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia e tratto in arresto.

Al termine dei previsti accertamenti, l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.