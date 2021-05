Torino, va in giro armato: fermato, danneggia la volante della Polizia. Arrestato [FOTO]

Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno arrestato un 47enne italiano per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

IN GIRO PER TORINO ARMATO

E’ accaduto lo scorso martedì pomeriggio, intorno alle 17.30. L’uomo è stato infatti visto in via Giordano Bruno con una pistola nella cintola dei pantaloni. Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza, inviati sul posto, lo hanno rintracciato e fermato, nonostante un suo iniziale tentativo di fuga. In tasca aveva anche un tirapugni.

FERMATO, TENTA DI DANNEGGIARE LA VOLANTE DELLA POLIZIA

Entrato nella volante della Polizia per essere accompagnato in ufficio, il 47enne ha sferrato un calcio a un poliziotto e, durante il tragitto e fino all’arrivo in commissariato, ha tentato in tutti i modi di danneggiare l’auto di servizio.

LA PISTOLA ERA DA “SOFT-AIR”

In Commissariato gli agentianno appurato poi che l’arma era una copia a gas della COLT 1911, sprovvista di tappo rosso, che ne avrebbe rivelato la natura di arma da “soft-air”. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia specifici, è stato denunciato in stato di libertà per il possesso della pistola e del tirapugni.