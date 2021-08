Torino: un arresto in piazza Emanuele Filiberto

Un cittadino nigeriano, in piazza Emanuele Filiberto, qualche sera fa ha infastidito ripetutamente i clienti a cena in un ristorante della piazza, chiedendo insistentemente denaro ai presenti.

Successivamente, dopo che l’uomo è stato più volte sollecitato ad allontanarsi, si sono verificati attimi di paura in quanto il nigeriano prendeva una bottiglia di vetro, rompendola e aggredendo contro uno dei presenti. Nello scontro è riuscito anche a ferire il malcapitato, procurandogli un vistoso taglio al polso destro, che ha necessitato di 7 punti di sutura.

Rintracciato nella vicina via Milano, l’uomo è stato fermato dagli agendi del Comm.to Centro; rifiutava di fornire documenti o declinare le proprie generalità. Non contento, ha poi colpito con un calcio la Volante di Polizia, danneggiandola, causando ancora escoriazioni alle braccia ai poliziotti, che riuscivano a fermarlo definitivamente e lo traevano in arresto per resistenza a P.U., lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.