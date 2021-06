Torino, ubriaco minaccia prima i sanitari del 118 e poi i poliziotti

Sono da poco passate le 2 di notte in via Conte Verde, a Torino, quando i sanitari del 118 segnalano al 112 NUE la presenza di una persona molesta. Poco prima l’uomo, un brasiliano di 27 anni ubriaco, aveva iniziato a inveire contro il personale sanitario, intervenuto per sincerarsi del suo stato di salute, “rei” di averlo disturbato. Accanto a lui tre scooter ribaltati.

Rintracciato dagli agenti del commissariato Centro in piazza San Giovanni, il ventisettenne viene controllato: nella tasca dei pantaloni, i poliziotti trovano un braccialetto d’oro, di cui non è in grado di indicare la provenienza.

Accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti, ha poi continuato a insultare e minacciare gli agenti, motivo per cui è stato indagato per minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e violazione delle prescrizioni atte al contenimento dell’epidemia, perché trovato a circolare, senza mascherina, al di fuori degli orari consentiti.