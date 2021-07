Torino: ubriaco, litiga con la fidanzata e aggredisce carabinieri. Arrestato

Attimi di caos a Torino, quartiere Borgo San Paolo: i carabinieri hanno arrestato un operaio di 20 anni che, dopo un litigio con la sua fidanzata, ha aggredito gli agenti intervenuti sul posto.

E’ accaduto all’esterno di un locale in via Cumiana. Il 20enne, visibilmente ubriaco, dopo il diverbio con la donna ha iniziato ad inveire anche contro un altro ragazzo: vista la scena, alcuni testimoni hanno chiamato il 112. E’ qui che l’operaio ha iniziato a minacciare e attaccare i militari, che lo hanno alla fine arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.