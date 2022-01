Torino, ubriaco in strada danneggia 20 veicoli: arrestato

Danneggiava veicoli in sosta: trentenne di origine asiatica arrestato dagli uomini del 112 NUE.

E’ accaduto venerdì scorso, poco dopo le 23, nel quartiere Borgo Filadelfia: un cittadino segnala al 112 la presenza in strada di un soggetto intento a danneggiare veicoli in sosta. Quando gli agenti del commissariato San Secondo sono giunti sul posto, l’uomo si era già dato alla fuga, entrando in un palazzo.

Una volta individuato l’appartamento, è proprio il reo ad aprire loro la porta in completo stato di ubriachezza. Dagli accertamenti, i poliziotti hanno ricostruito il tragitto effettuato dall’uomo, constatando il danneggiamento di 20 veicoli. Scattate le manette per danneggiamento aggravato.