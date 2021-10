Torino, tutto pronto per il Salone del Libro: domani al via la XXXIII edizione [FOTOGALLERY]

Ci siamo. Domani, giovedì 14 ottobre, prenderà il via la XXXIII edizione del Salone del Libro di Torino. E sarà un’edizione speciale, in presenza (la capienza delle sale è stata anche aumentata in virtù delle ultime disposizioni governative). Fervono gli ultimi preparativi: CronacaQui vi regala un tour in anteprima con una ricca fotogallery.

Domani, in occasione dell’inaugurazione del Salone del Libro, interverranno anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e quello della Cultura, Dario Franceschini. Con loro il sottosegretario agli affari esteri Benedetto Della Vedova.

Ricco il programma e tanti gli ospiti che faranno scalo a Torino: da Javier Cercas a Valerie Perrin, fino a David Quammen, Michel Houellebecq, André Aciman, Alicia Gimenez-Bartlett, Antonio Manzini, Stefania Auci, Domenico Starnone, Silvia Avallone e Maurizio De Giovanni.

