Torino, truffano un uomo in difficoltà: due donne nei guai

Due donne sono state denunciate a Torino per aver truffato un uomo in difficoltà. La vicenda risale ai mesi scorsi, quando la vittima si è rivolta al commissariato Borgo Po, sostenendo di essere stata raggirata da due donne di circa 50 anni. Ha raccontato che le due complici si erano presentate a lui, in quel momento in difficoltà economica e con un sfratto in atto, come consulenti aziendali, offrendosi di aiutarlo. Lo avevano convinto con l’inganno a effettuare due bonifici dal suo conto corrente (sostenendo che il c/c fosse sotto attacco di hacker) su una carta ricaricabile Postepay, per l’importo di circa 5mila euro circa, di fatto lasciandolo al verde.

I poliziotti, attraverso approfondite indagini, sono riusciti a identificare le due donne (una delle quali aveva utilizzato il cognome del marito, rendendosi irreperibile), nonché dell’intestataria della carta su cui erano stati effettuati i bonifici.

Quest’ultima, ignara di tutto e con un handicap motorio, è stata convocata dagli organi investigativi: effettivamente, è emerso che la signora aveva ceduto in più circostanze la propria carta a una donna di sua conoscenza (una delle indagate non reperibili). Alla richiesta di informazioni utili al rintraccio della truffatrice, gli agenti hanno scoperto che la donna si trovava all’esterno dell’ufficio, essendosi offerta quel pomeriggio di accompagnare la signora.

Le due complici sono state pertanto indagate per il reato di truffa in concorso tra loro.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, le indagate sono da ritenersi non colpevoli fino ad accertamento giudiziario definitivo.