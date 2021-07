Torino, trovato in possesso di jammer e chiave universale: tunisino denunciato

In seguito ad alcune segnalazioni di furto avvenuti in un parcheggio di corso Re Umberto e di denunce, gli uomini del Commissariato Centro, in servizio di Volante, hanno provveduto nei giorni scorsi a sorvegliare l’area. Martedì scorso, durante le attività di controllo, gli agenti hanno fermato un cittadino tunisino di 39 anni che aveva destato i loro sospetti: l’uomo, dopo aver cercato in tutti i modi di eludere i controlli, è stato trovato in possesso di 3 jammer ed una chiave universale per serrature speciali. Denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli o oggetti atti allo scasso, nonché per resistenza a PU, e Vilipendio della Repubblica.