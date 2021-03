Torino, troppa gente fuori al bar: multa al titolare e chiusura per 5 giorni

Ieri mattina, gli agenti del commissariato Mirafiori hanno effettuato un controllo presso un bar di via Candiolo, a Torino. Diverse le persone fuori al locale che, alla vista degli agenti, si sono subito dileguate. All’interno, invece, c’erano quattro persone, alcune delle quali stavano consumando.

BAR CHIUSO PER 5 GIORNI

Uno dei clienti è stato, che tra l’altro si trovava fuori del proprio Comune di residenza non essendo domiciliato a Torino, è stato sanzionato. Per l’assembramento all’esterno dell’esercizio e per la mancanza di cartellonistica la titolare del bar è stata sanzionata, con l’aggiunta della chiusura provvisoria di 5 giorni.