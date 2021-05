Torino Tricolore, Primo Maggio in piazza Statuto a sostegno di autonomi e partite iva

Per quest’oggi Torino Tricolore ha organizzato una manifestazione in piazza Statuto a fianco delle partite iva che si ritroveranno compatte e agguerrite per farsi sentire dalle istituzioni. “In quest’ultimo anno le partite iva si sono dovute adeguare alle varie regole, che cambiavano di giorno in giorno, semplicemente per poter aprire -dichiara Matteo Rossino portavoce di Torino Tricolore– senza aiuti concreti e con tasse e bollette sempre da pagare”.

“Siamo qui per ribadire la nostra vicinanza ai lavoratori autonomi – continua Rossino – che hanno urgente bisogno di ristori e di regole semplici per la riapertura di tutti i settori dalla ristorazione al mondo della cultura, dello spettacolo fino al mondo dello sport”.

“Solo un governo composto da gente che non ha idea di cosa sia il lavoro – conclude Rossino – può pensare di tenere chiuse le attività degli italiani per più di un anno. Il lavoro è un diritto costituzionalmente garantito e non un privilegio gentilmente concesso a seconda dell’umore dei nostri governanti”.