Torino, torna l’invasione dei Babbo Natale. E ci sono anche i supereroi per i piccoli pazienti del Regina Margherita [FOTO E VIDEO]

Torna, in chiave rivisitata per evitare assembramenti, l’invasione dei Babbo Natale a Torino. Giunta all’undicesima edizione, ‘Un Babbo Natale in Forma’ ha regalato ancora una volta una giornata speciale ai piccoli pazienti dell’ospedale infantile Regina Margherita. Babbo Natale e non solo. Già, perché quest’anno l’onda rossa si è arricchita dei supereroi che si sono calati dal tetto del nosocomio per regalare un Natale speciale ai bambini.

“Ci sono cose che da presidente sai di dover fare. E poi ci sono quelle che desideri proprio tu. Quelle a cui non rinunceresti…Lo scorso anno la pandemia ha reso impossibile il raduno dei Babbi Natale dell’Ospedale Regina Margherita. Oggi invece siamo qui. Grazie ai supereroi della Forma Onlus Torino. E grazie a tutti gli eroi silenziosi che, dentro e fuori un ospedale, si prendono cura di noi. Ogni giorno” ha scritto su Facebook il governatore Alberto Cirio.

