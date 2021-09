Torino, tentano rapina ad ufficio postale in pieno giorno: arrestati

Attimi di caos nella mattinata di sabato a Torino per una tentata rapina in un ufficio postale di via Parella. Protagonisti due uomini, entrati nella struttura con il volto travisato, poi arrestati dalla Polizia.

LA RAPINA

I due hanno iniziato a sferrare una serie di colpi violenti contro la vetrata dello sportello, intimando al dipendente di consegnare loro il denaro presente in cassa. L’impassibilità di quest’ultimo, però, ha mandato su tutte le furie i rapinatori, che hanno iniziato quindi a dare spallate e a tirare calci al divisorio utilizzato per la consegna pacchi nella speranza di riuscire a crearsi un varco per accedere alla cassa. Il dipendente ed alcuni suoi collaboratori nel frattempo si erano rifugiati nell’ufficio del direttore, dal quale hanno chiamato il 112.

LA FUGA E L’ARRIVO DELLA POLIZIA

Dopo qualche tentativo fallito, i due decidono di abbandonare l’ufficio postale: a questo punto un impiegato, notando la loro assenza, abbassa la saracinesca della filiale per attendere l’arrivo delle volanti. I poliziotti giunti sul posto, dopo aver accertato lo stato di buona salute delle vittime, partono alla ricerca dei due soggetti, cittadini italiani di 29 e 25 anni, insieme ad una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine.

ARRESTATI

I malviventi scorgono l’arrivo della Polizia nei pressi di via Cervino. Decidono allora di liberarsi di alcuni indumenti ed accessori indossati durante la rapina, e, dividendosi, si danno alla fuga. Entrambi vengono individuati e bloccati dopo pochi istanti, recuperando anche gli effetti personali da loro abbandonati poco prima. Durante la perquisizione, il 29enne è stato trovato in possesso di un taglierino a scatto e di uno scalda collo, verosimilmente utilizzato per occultare il viso all’interno dell’ufficio postale. Per entrambi, con numerosi precedenti di Polizia, sono scattate le manette per tentata rapina.