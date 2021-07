Torino, tentano furto in centro: due topi d’auto in manette

Due topi d’auto arrestati a Torino, lo scorso mercoledì pomeriggio, per un tentato furto ai danni di un veicolo parcheggiato in centro città.

E’ accaduto all’angolo tra via Brindisi e via Salerno. A vedere i malviventi è stato un passante, che ha sentito il rumore del vetro della vettura infranto e si è quindi subito recato sul posto. I due, vistisi scoperti, si sono allontanati verso via Maria Ausiliatrice: il testimone ha continuato a seguirli per monitorarne gli spostamenti in attesa dell’arrivo della Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno poi fermato ed ammanettato i due.